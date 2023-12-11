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  1. Суд инфо

Три судьи признаны такими, что соответствуют занимаемой должности — ВККС

12:52, 11 декабря 2023
Комиссия сообщила, что три судьи подтвердили способность осуществлять правосудие.
Три судьи признаны такими, что соответствуют занимаемой должности — ВККС
Фото: vkksu.gov.ua
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8 декабря в Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационной оценки трех судей местных судов на соответствие занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссией приняты следующие решения:

Орленко Валентина Ивановна – Черкасский окружной административный суд – 686,75 баллов – соответствует занимаемой должности. Решение вступает в силу порядке, предусмотренном пунктом 124 Регламента Комиссии. Вопрос поддержки этого решения внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе

Ситников Тимур Борисович – Константиновский горрайонный суд Донецкой области – 770,25 – соответствует занимаемой должности. Решение вступает в силу порядке, предусмотренном пунктом 124 Регламента Комиссии. Вопрос поддержки этого решения внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе

Логвинов Андрей Александрович – Валковский районный суд Харьковской области – 759,375 – соответствует занимаемой должности. Решение вступает в силу порядке, предусмотренном пунктом 124 Регламента Комиссии. Вопрос поддержки этого решения внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе

Ранее сообщалось, что шесть судей признаны такими, что соответствуют занимаемой должности.

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