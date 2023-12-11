Великобритания запускает подразделение для контроля выполнения санкций против рф

Великобритания создает Управление по применению торговых санкций для усиления контроля за выполнением санкций против рф.

Источник фото: gov.uk

В Великобритании анонсировали создание Управления по применению торговых санкций (OTSI) с целью усиления контроля над выполнением санкций, введенных после событий, в частности после нападения России на Украину. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

Согласно объявлению, компании, которые попытаются избежать строгих торговых санкций, включая те, что были установлены в связи с конфликтом в Украине, сталкиваются с усиленной ответственностью из-за создания нового Управления по применению торговых санкций (OTSI).

Министр промышленности и экономической безопасности Нусрат Гани сегодня, 11 декабря 2023 года, объявил о создании нового подразделения, которое направлено на противодействие компаниям, уклоняющимся от российских санкций.

OTSI будет ответственным за гражданское обеспечение выполнения торговых санкций, в том числе против России. Он будет содействовать предприятиям в соблюдении санкций, изучать возможные нарушения, накладывать гражданские штрафы и передавать дела в HMRC для дальнейшего расследования, если это необходимо.

Компетенция OTSI будет включать в себя контроль над деятельностью компаний, которые могут избежать санкций, используя другие страны для транспортировки товаров.

Предварительно планируется, что Великобритания объявит о новых санкциях в отношении последних предметов, найденных на боевых площадках в Украине, таких как машинные детали и электроника, а также продукция, которая обеспечивает прибыль для финансирования военных действий путина.

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