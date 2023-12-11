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Ирландия готовится существенно сократить выплаты украинским беженцам: что известно

13:45, 11 декабря 2023
Правительство страны обсудит сокращение выплат будущим украинским беженцам и предоставление бесплатного жилья всего на 90 дней.
Ирландия готовится существенно сократить выплаты украинским беженцам: что известно
Фото: depositphotos.com
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Ирландия намерена одобрить значительное сокращение льгот для украинских беженцев, чтобы снизить наплыв людей в страну. Об этом сообщает The Irish Times.

Так, правительство 11 декабря станет обсуждать вопрос урезания выплат и сокращения срока бесплатного проживания украинцев.

На заседании министры планируют обсудить предложения министра по вопросам интеграции Родерика О'Гормана о сокращении выплат будущим украинским беженцам и предоставлении бесплатного жилья всего на 90 дней. Рассмотрение этого вопроса Кабмином в полном составе должно состояться во вторник.

Согласно плану смены пособия, выплаты в размере 220 евро в неделю снизят до 38,80 евро в неделю. Это сумма, которую выплачивают искателям убежища из других стран. Кроме того, ожидается, что новоприбывшие украинцы будут размещаться в государственном жилье на 90 дней, а затем попросят найти свое.

Источники во всех трех правительственных партиях сообщили, что эти планы могут быть согласованы уже на этой неделе. Отмечается, что изменения не будут касаться 100 тысяч украинских беженцев в Ирландии, уже получивших убежище в стране, а только тех, кто прибудет в будущем.

Чиновники считают, что сокращение льгот должно стать сигналом, что Ирландия достигла своего лимита в количестве украинцев, которых она может принять. По данным Минюста, треть украинцев приехали в Ирландию из другой безопасной страны. Чиновники предполагают, что причина в привлекательных социальных выплатах в Ирландии.

Между тем защитники интересов беженцев выступают против изменения программы помощи.

«Мы решительно предостерегаем от 90-дневного ограничения, поскольку подавляющему большинству людей будет трудно, если не невозможно, найти жилье, чтобы переехать», – заявил исполнительный директор Ирландского совета по делам беженцев Ник Хендерсон.

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