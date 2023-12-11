В Одессе заложили взрывчатку с таймером под авто артиста театра

В полицию обратился одессит, который нашел под авто подозрительный предмет, взрывчатку вовремя ликвидировали.

Вчера, 10 декабря, в Одессе в Пересыпском районе города под автомобилем актера театра обнаружили взрывное устройство с таймером. Об этом сообщили в региональном управлении Национальной полиции. Инцидент произошел на улице Академика Сахарова. Местный житель обратился к правоохранителям после обнаружения подозрительного предмета под своим авто.

По полученной информации, к месту происшествия выехала следственно-оперативная группа местной полиции и сотрудники взрывотехнической службы Главного управления Национальной полиции в Одесской области. При осмотре под автомобилем правоохранители обнаружили пакет с самодельным пиротехническим средством, оборудованным дистанционным устройством активации.

Специалисты взрывотехнической службы безопасно обезвредили устройство на месте, а следователи изъяли его для дальнейшей экспертизы. Согласно полученной информации, правоохранители начали уголовное производство по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины, касающейся хулиганства. Сейчас принимаются меры для установления лица, причастного к этому правонарушению, а также мотивов и обстоятельств преступления.

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