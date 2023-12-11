Якщо працедавець відмовляється, працівник може подати позовну заяву до суду.

У Державній службі України з питань праці розповіли, що можна зробити, якщо працедавець не хоче укласти з вами трудовий договір відповідно до законодавства

Так, якщо ваша робота незадекларована, громадяни можуть зробити наступне:

Вимагати від роботодавця укласти з вами трудовий договір відповідно до законодавства. Якщо він відмовляється, ви можете подати позовну заяву до суду.

Пошукати іншу роботу, де ви будете мати задекларовані трудові відносини та соціальні гарантії. Ви можете скористатися послугами центрів зайнятості або інших ресурсів для пошуку роботи.

Звернутися до Держпраці за консультацією.

Також ми писали, що робити, якщо роботодавець не виконує умови укладеного трудового договору: роз’яснення Держпраці.

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