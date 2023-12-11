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  1. В Україні

Що робити, якщо роботодавець не виконує умови укладеного трудового договору: роз’яснення Держпраці

11:18, 11 грудня 2023
Працівник може зробити низку кроків при не виконанні роботодавцем умов трудового договору.
Що робити, якщо роботодавець не виконує умови укладеного трудового договору: роз’яснення Держпраці
Фото: dtkt.ua
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Державна служба України з питань праці пояснила громадянам, що робити, якщо роботодавець не виконує умови укладеного трудового договору. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Якщо роботодавець не виконує умови трудового договору, ви можете зробити наступне:

- Звернутися до роботодавця з письмовою вимогою про усунення порушень і виконання умов трудового договору. Також ви можете звернутися до профспілкового органу, якщо ви є членом профспілкової організації, за допомогою і підтримкою.

- Звернутися з письмовою скаргою до Держпраці за консультацією та допомогою.

- Звернутися до суду з позовом про встановлення факту порушень роботодавцем умов трудового договору, відновлення порушених прав і вимоги компенсації моральної та матеріальної шкоди. Ви можете скористатися послугами адвоката або іншого представника за вашим вибором. Ви також можете звернутися до суду за допомогою і підтримки профспілкової організації, якщо ви є її членом.

«Не погоджуйтеся на порушення ваших прав і умов трудового договору з боку роботодавця.

Задекларована праця - це ваше майбутнє і ваша гідність!

Трудовий договір: Твій пасок безпеки у світі праці (трудовий договір не гарантує, що права не будуть порушені, він дає можливість їх захистити)», - сказано у повідомленні.

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