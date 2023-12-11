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  1. В Украине

Что делать, если работодатель не выполняет условия заключенного трудового договора: разъяснение Гоструда

11:18, 11 декабря 2023
Работник может предпринять ряд шагов при невыполнении работодателем условий трудового договора.
Что делать, если работодатель не выполняет условия заключенного трудового договора: разъяснение Гоструда
Фото: dtkt.ua
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Государственная служба Украины по трудам объяснила гражданам, что делать, если работодатель не выполняет условия заключенного трудового договора. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Если работодатель не выполняет условия трудового договора, вы можете сделать следующее:

- обратиться к работодателю с письменным требованием об устранении нарушений и выполнении условий трудового договора. Также вы можете обратиться в профсоюзный орган, если вы являетесь членом профсоюзной организации, за помощью и поддержкой.

- обратиться с письменной жалобой в Гоструда за консультацией и помощью.

- обратиться в суд с иском об установлении факта нарушений работодателем условий трудового договора, восстановлении нарушенных прав и требования компенсации морального и материального вреда. Вы можете воспользоваться услугами адвоката или другого представителя по вашему выбору. Вы также можете обратиться в суд за помощью и поддержки профсоюзной организации, если вы являетесь ее членом.

«Не соглашайтесь на нарушение ваших прав и условий трудового договора со стороны работодателя.

Задекларированный труд – это ваше будущее и ваше достоинство!

Трудовой договор: Твой пояс безопасности в мире труда (трудовой договор не гарантирует, что права не будут нарушены, он дает возможность их защитить)», - сказано в сообщении.

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