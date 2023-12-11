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  1. В Україні

Забив до напівсмерті та зґвалтував: судитимуть киянина

19:59, 11 грудня 2023
У Києві судитимуть 51-річного чоловіка за зґвалтування жінки зі смертельними наслідками.
Забив до напівсмерті та зґвалтував: судитимуть киянина
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Оболонська окружна прокуратура міста Києва передала до суду обвинувальний акт проти 51-річного чоловіка, якого звинувачують у зґвалтуванні жінки, що призвело до її смерті (ч. 5 ст. 152 Кримінального кодексу України), – повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, обвинувачений 16 вересня запросив 53-річну жінку до себе додому та запропонував випити разом алкоголь. Після відмови від інтимних відносин чоловік наніс потерпілі численні удари в область голови та інші частини тіла, внаслідок чого вона втратила свідомість.

Використовуючи безпорадний стан жінки, обвинувачений жорстоко зґвалтував її. Наступного дня потерпілу, яка не могла самостійно рухатися через отримані травми, госпіталізували у важкому стані. Проте, 19 вересня вона померла в лікарні через тілесні ушкодження, отримані під час нападу.

Підозрюваний у цьому злочині перебуває під вартою. Згідно з ч. 5 ст. 152 ККУ, за подібні дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років.

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