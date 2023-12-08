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Мінус три нардепи – Рада припинила повноваження народних депутатів Єфімова, Шпенова, Данілова

14:29, 8 грудня 2023
В Раді залишився 401 депутат.
Мінус три нардепи – Рада припинила повноваження народних депутатів Єфімова, Шпенова, Данілова
Джерело фото: rada.gov.ua
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Верховна Рада проголосувала за припинення повноважень народних депутатів Максима Єфімова, Дмитра Шпенова, Віталія Данілова. 

Нещодавно вони написали відповідні заяви.

Тобто, це мінус три депутати у парламенті. Про це повідомив член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, депутат від Слуги народу Олександр Федієнко.

Тепер у Верховній Раді залишився 401 народний обранець. 

«В Раді залишилось 401 депутат. Але після Данілова зайде +1. Буде 402.

Відповідаю, мінімум 300.

Це щоб Верховна Рада мала повноваження змінювати Конституцію», - написав Олександр Федієнко.

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