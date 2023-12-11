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  1. В Украине

Многие депутаты планируют досрочно сложить полномочия, однако они должны досидеть до конца, – Арахамия

14:36, 11 декабря 2023
Давид Арахамия прокомментировал рекордное сокращение депутатов и заявил, что подобные решения больше не будут одобрять.
Многие депутаты планируют досрочно сложить полномочия, однако они должны досидеть до конца, – Арахамия
Источник фото: Reuters
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Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Рада" прокомментировал уменьшение количества депутатов в парламенте, которое достигло рекордно низкого уровня. Он отметил, что существует группа народных избранников, которые намерены досрочно покинуть свои должности в Верховной Раде.

"На самом деле количество людей, которые хотят уйти из парламента, гораздо больше. Мы уже не отпускаем людей. Мы говорим, что просто не будем за это голосовать, потому что люди должны досидеть до конца и принимать необходимые для государства законы", - пояснил Арахамия.

Руководитель президентской фракции также подчеркнул, что всегда есть примерно 10% депутатов, которые по определенным обстоятельствам не могут присутствовать на заседаниях, что также негативно влияет на продуктивность работы парламента.

Арахамия предположил, что сокращение количества депутатов в Верховной Раде может отразиться на результативности ее работы. Он отметил важность оптимизации парламентской деятельности и уменьшения минимального количества народных избранников во фракциях с целью сохранения их структуры до нового созыва.

Напомним, Рада прекратила полномочия народных депутатов Ефимова, Шпенова, Данилова. В Раде остался 401 депутат.

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