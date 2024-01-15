Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін визначився, як використати кошти для забезпечення інформаційного суверенітету

На дані цілі у Державному бюджеті на 2024 рік виділено 56,42 млн грн, одержувачем бюджетних коштів є ДП «Інформаційне агентство «Ре-інформ».

Після протоколу НАЗК у Дениса Шмигаля розпочали службове розслідування щодо голови Комісії з азартних ігор Івана Рудого

Кабмін відреагував службовим розслідуванням щодо голови КРАІЛ Івана Рудого на протокол, який НАЗК склало щодо Дениса Шмигаля.

Кабмін затвердив Порядок направлення військовослужбовців на огляд для виявлення стану алкогольного чи наркотичного сп’яніння

Огляду підлягають військовослужбовці і військовозобов’язані, щодо яких є підстави вважати, що вони виконують обов’язки військової служби або перебувають на території військових частин у стані сп’яніння, - Кабмін затвердив постанову.

Встановлення факту самостійного виховання дитини чоловіком і відстрочка від призову, — Велика Палата Верховного Суду взялася формувати правову позицію

Враховуючи, що у батька дитини та ТЦК може виникнути спір, пов`язаний з доведенням наявності підстав для відстрочки від призову, за предметом та правовими наслідками цей спір може стосуватися лише сфери публічно-правових відносин, тому у КЦС ВС вважають, що такий спір не підлягає вирішенню в порядку цивільного судочинства.

Кабмін виділив майже 2,5 млрд грн на будівництво захисних споруд з резервного фонду бюджету

Для будівництва військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд Міністерству оборони виділили 2,48 млрд грн.

  1. Фото
  2. / У світі

Володимир Зеленський прилетів з робочим візитом до Швейцарії: фото

13:52, 15 січня 2024
Глава держави зустрінеться з лідерами країни та візьме участь у Давоському форумі.
Володимир Зеленський прилетів з робочим візитом до Швейцарії: фото
Джерело фото: Keystone / Alessandro Della Valle
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Володимир Зеленський прибув до Швейцарії з робочим візитом. Про це він повідомив на своїх акаунтах.

Глава держави зустрінеться з лідерами країни та візьме участь у Давоському форумі. Також у Берні проведе переговори з головами обох палат парламенту, керівниками партій і фракцій та президенткою Віолою Амхерд.

«Також говоритиму про повернення викрадених дітей, санкції та пошук механізмів для використання заморожених російських активів, співпрацю щодо гуманітарного розмінування, фінансової підтримки та відбудови України», - написав Володимир Зеленський.

За словами Президента, у Давосі він також проведе важливі двосторонні зустрічі з представниками ЄС і НАТО та лідерами держав та великих бізнесів.

Глава швейцарської дипломатії Ігнаціо Кассіс опублікував фото зустрічі із Зеленським в аеропорту та слова вітань.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Малєєва
    Олена Малєєва
    суддя Господарського суду Івано-Франківської області
  • Богдан Мичка
    Богдан Мичка
    заступник голови Сихівського районного суду м. Львова
  • Алла Олійник
    Алла Олійник
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Інна Скрипка
    Інна Скрипка
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Семен Кривонос
    Семен Кривонос
    директор Національного антикорупційного бюро