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  1. В Украине

Земельный участок расположен за пределами населенного пункта: особенности отчетности по плате за землю

19:50, 15 января 2024
Налоговики объяснили нюансы заполнения налоговой декларации по плате за землю в случае, если земельный участок находится за пределами населенного пункта.
Земельный участок расположен за пределами населенного пункта: особенности отчетности по плате за землю
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Северное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками разъясняет особенности заполнения налоговой декларации по плате за землю в случае, если земельный участок находится за пределами населенного пункта.

Отмечается, что форма налоговой декларации по плате за землю (земельный налог и/или арендная плата за земельные участки государственной или коммунальной собственности) утверждена приказом Министерства финансов № 560 с изменениями и дополнениями.

Колонка 10 разд. І или колонка 11 разд. ІІ Декларации заполняются в соответствии с Кодификатором административно-территориальных единиц и территорий территориальных общин, утвержденным приказом Министерства развития общин и территорий №290 с изменениями и дополнениями.

В колонке 10 разд. І или колонке 11 разд. ІІ Декларации указывается код по КАТЕТТО административно-территориальной единицы, на территории которой расположен(а) земельный(ые) участок(ы), и адрес места расположения земельного участка (примечание 13 к Декларации).

При этом абзацем третьим ст. 1 Закона Украины от 21 мая 1997 г. № 280/97-ВР «О местном самоуправлении в Украине», с изменениями и дополнениями, определено, что административно-территориальная единица – область, район, город, район в городе, поселок, село.

Таким образом, если земельный участок расположен за пределами конкретного населенного пункта, то в колонке 10 разд. І или колонке 11 разд. ІІ Декларации указывается код по  КАТЕТТО этого населенного пункта.

Если невозможно определиться, за пределами какого именно населенного пункта расположен земельный участок, то в Декларации указывается код по  КАТЕТТО территориальной общины, на территории которого расположен земельный участок. В таком случае такой код должен совпадать с кодом территориальной общины, указанным в строке 7 Декларации.

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