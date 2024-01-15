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  1. В Украине

Обнародован новый порядок осуществления эмиссии акций, документ

14:25, 15 января 2024
Нормы документа распространяются на акционерные общества, принявшие решение об эмиссии акций, увеличении или уменьшении уставного капитала, а также прекращении общества путем ликвидации, преобразования или присоединения.
Обнародован новый порядок осуществления эмиссии акций, документ
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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сообщила, что на официальном вебсайте регулятора опубликовано Положение о порядке осуществления эмиссии акций, регистрации и отмене регистрации выпуска акций (решение от 22.11.2023 №1308).

НКЦБФР напомнила, что нормы этого документа распространяется на акционерные общества, принявшие решение о:

– эмиссии акций,

– эмиссии акций с осуществлением публичного предложения,

– увеличении или уменьшение уставного капитала,

– прекращении общества путем ликвидации,

– прекращении общества путем преобразования,

– прекращении общества путем присоединения,

– консолидации или дробление акций,

– аннулирование выкупленных и/или иным образом приобретенных обществом акций без изменения размера уставного капитала общества.

Также Комиссия сообщила, что вступило в силу решение от 22.11.2023 №1309, которым НКЦБФР признала утратившим силу решение от 10.02.2022 №98 «Об утверждении Положения о порядке осуществления эмиссии акций, регистрации и отмене регистрации выпуска акций. Решение опубликовано в Официальном вестнике Украины от 12.01.2024 №6 ст. 310.

 

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