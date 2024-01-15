Румынские протестующие заблокировали движение грузовиков на двух пунктах пропуска

Блокада действует только для грузовиков, другие виды транспорта и пешеходы в обоих пунктах пропуска проходят в соответствии с порядком.

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Румынские фермеры перекрыли движение грузовиков через пункты пропуска "Сирет" и "Викову-де-Сус".

"Около 12.00 фермеры возобновили блокирование движения грузовых автомобилей на направлении пункта пропуска "Сирет", который находится напротив украинского пункта пропуска "Порубное", - сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Также началось блокирование румынского пункта пропуска "Викову-де-Сус", расположенного напротив украинского пункта "Красноильск".

Отмечается, что другие виды транспорта и пешеходы в обоих пунктах пропуска продолжают оформляться в соответствии с установленным порядком как для въезда, так и выезда из Украины.

Напомним, что 6-часовые переговоры протестующих с правительством Румынии закончились провалом.

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