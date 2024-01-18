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Скільки отримує у НАЗК керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков, який претендує на голову Агентства

На голову НАЗК претендує керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков, - яку винагороду він отримував в Агентстві та будучи експертом ГО.

З першої спроби іспит на знання ПДД складають лише 28% бажаючих отримати посвідчення водія, а іспит на вміння керування автомобілем – 37%

У 2024 році умови складання іспитів на право керування автомобілем стануть ще більш жорсткими.

Серед чиновників, які отримують зарплати за підтримки США, проведуть опитування в Дії, - Михайло Федоров

Опитування потрібне для демонстрації партнерам більшої підзвітності і стосується тих держслужбовців, хто протягом 2022–2023 років отримував зарплати за рахунок Прямої бюджетної підтримки США, - очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Потрібно постійно інвестувати в боротьбу з корупцією, – спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер

За її словами, потрібне надійне керівництво Рахунковій палаті, а Бюро економічної безпеки має бути укомплектовано належним чином.

Кандидатка на голову НАЗК та екс-радниця Олександра Новікова Катерина Каплюк набула за час роботи у НАЗК 31 вид криптовалют

31 вид криптовалют, набутих за час роботи у НАЗК, задекларувала кандидатка на посаду голови НАЗК Катерина Каплюк.

  1. В Україні

Сокирою по голові: на Київщині нетверезий конфлікт призвів до трагедії

07:55, 18 січня 2024
Правоохоронці Київщини оголосили про підозру чоловіку, який вбив свого знайомого під час конфлікту.
Сокирою по голові: на Київщині нетверезий конфлікт призвів до трагедії
Джерело фото: Поліція Київської області

Правоохоронці Київщини оголосили про підозру чоловіку, який вчинив напад на свого знайомого. Про бездиханне тіло повідомив знайомий загиблого, – повідомляє поліція Київської області.

Під час огляду місця події правоохоронці виявили на тілі 44-річного власника будинку проникаючі поранення. Оперативними заходами поліції вдалося виявити і затримати правопорушника. Виявилося, що зловмисник, який раніше вже мав судимість за майнові злочини, був знайомий із потерпілим.

Через словесну сварку під час споживання алкоголю між чоловіками виник конфлікт. Потім гість, не втримавши свою агресію, вдарив сокирою по голові власника будинку. Від отриманих тяжких травм чоловік помер на місці.

Правоохоронці затримали зловмисника та взяли його під варту. Фігуранту оголошено підозру за статтею 115 Кримінального кодексу України – «Умисне вбивство». За це злочин він може отримати до 15 років позбавлення волі.

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