Сокирою по голові: на Київщині нетверезий конфлікт призвів до трагедії

Правоохоронці Київщини оголосили про підозру чоловіку, який вбив свого знайомого під час конфлікту.

Джерело фото: Поліція Київської області

Правоохоронці Київщини оголосили про підозру чоловіку, який вчинив напад на свого знайомого. Про бездиханне тіло повідомив знайомий загиблого, – повідомляє поліція Київської області.

Під час огляду місця події правоохоронці виявили на тілі 44-річного власника будинку проникаючі поранення. Оперативними заходами поліції вдалося виявити і затримати правопорушника. Виявилося, що зловмисник, який раніше вже мав судимість за майнові злочини, був знайомий із потерпілим.

Через словесну сварку під час споживання алкоголю між чоловіками виник конфлікт. Потім гість, не втримавши свою агресію, вдарив сокирою по голові власника будинку. Від отриманих тяжких травм чоловік помер на місці.

Правоохоронці затримали зловмисника та взяли його під варту. Фігуранту оголошено підозру за статтею 115 Кримінального кодексу України – «Умисне вбивство». За це злочин він може отримати до 15 років позбавлення волі.

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