Ворог атакував Україну 33 «шахедами»: сили ППО збили 22

Ще кілька дронів – не досягли своїх цілей.

Фото: Повітряні сили

У ніч на 18 січня російські окупанти атакували Україну 33 ударними безпілотниками з Приморсько-Ахтарська та Курської області, а також двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області — били по Харківщині. Про це повідомили Повітряні сили.

Було знищено 22 дрони. Ще кілька дронів не досягли своїх цілей. Основними напрямками ударів були підень і північ.

До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи, засоби РЕБ.

Протиповітряна оборона працювала в межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей.

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