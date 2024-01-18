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Скільки отримує у НАЗК керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков, який претендує на голову Агентства

На голову НАЗК претендує керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков, - яку винагороду він отримував в Агентстві та будучи експертом ГО.

З першої спроби іспит на знання ПДД складають лише 28% бажаючих отримати посвідчення водія, а іспит на вміння керування автомобілем – 37%

У 2024 році умови складання іспитів на право керування автомобілем стануть ще більш жорсткими.

Серед чиновників, які отримують зарплати за підтримки США, проведуть опитування в Дії, - Михайло Федоров

Опитування потрібне для демонстрації партнерам більшої підзвітності і стосується тих держслужбовців, хто протягом 2022–2023 років отримував зарплати за рахунок Прямої бюджетної підтримки США, - очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Потрібно постійно інвестувати в боротьбу з корупцією, – спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер

За її словами, потрібне надійне керівництво Рахунковій палаті, а Бюро економічної безпеки має бути укомплектовано належним чином.

Кандидатка на голову НАЗК та екс-радниця Олександра Новікова Катерина Каплюк набула за час роботи у НАЗК 31 вид криптовалют

31 вид криптовалют, набутих за час роботи у НАЗК, задекларувала кандидатка на посаду голови НАЗК Катерина Каплюк.

  1. В Україні

Ворог атакував Україну 33 «шахедами»: сили ППО збили 22

08:31, 18 січня 2024
Ще кілька дронів – не досягли своїх цілей.
Ворог атакував Україну 33 «шахедами»: сили ППО збили 22
Фото: Повітряні сили

У ніч на 18 січня російські окупанти атакували Україну 33 ударними безпілотниками з Приморсько-Ахтарська та Курської області, а також двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області — били по Харківщині. Про це повідомили Повітряні сили.

Було знищено 22 дрони. Ще кілька дронів не досягли своїх цілей. Основними напрямками ударів були підень і північ.

До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи, засоби РЕБ.

Протиповітряна оборона працювала в межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей.

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