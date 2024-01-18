Бездіяльність загрожує нацбезпеці: Байден закликав лідерів Конгресу ухвалити допомогу Україні

Президент США обговорив із членами Конгресу необхідність продовжувати надавати фінансову та військову допомогу Україні.

Президент США Джо Байден обговорив із представниками Конгресу надання фінансової та військової підтримки України. Він закликав конгресменів оперативно схвалити допомогу Україні та наголосив на важливості посилення захисту кордону від нелегальних мігрантів з Мексики. Про це йдеться на сайті Білого дому.

"Президент чітко наголосив: триваюча нездатність Конгресу ухвалити рішення ставить під загрозу нацбезпеку США, НАТО і решту вільного світу. Президент закликав Конгрес швидко виділити додаткове фінансування на підтримку України і надіслати сильний сигнал про рішучість США", – зазначають у повідомленні.

Також Байден торкнувся питання південного кордону, яке принципово важливе для республіканців, та сказав, що його надихає прогрес, досягнений у переговорах між партіями у Сенаті.

"Президент висловив підтримку досягненню двопартійної домовленості у питанні політики щодо кордону і потребі додаткових ресурсів для заходів на кордоні", – додають у повідомленні.

Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Конгрес США може проголосувати за законопроєкт про допомогу Україні в найближчі тижні.

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