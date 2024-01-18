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Скільки отримує у НАЗК керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков, який претендує на голову Агентства

На голову НАЗК претендує керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков, - яку винагороду він отримував в Агентстві та будучи експертом ГО.

З першої спроби іспит на знання ПДД складають лише 28% бажаючих отримати посвідчення водія, а іспит на вміння керування автомобілем – 37%

У 2024 році умови складання іспитів на право керування автомобілем стануть ще більш жорсткими.

Серед чиновників, які отримують зарплати за підтримки США, проведуть опитування в Дії, - Михайло Федоров

Опитування потрібне для демонстрації партнерам більшої підзвітності і стосується тих держслужбовців, хто протягом 2022–2023 років отримував зарплати за рахунок Прямої бюджетної підтримки США, - очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Потрібно постійно інвестувати в боротьбу з корупцією, – спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер

За її словами, потрібне надійне керівництво Рахунковій палаті, а Бюро економічної безпеки має бути укомплектовано належним чином.

Кандидатка на голову НАЗК та екс-радниця Олександра Новікова Катерина Каплюк набула за час роботи у НАЗК 31 вид криптовалют

31 вид криптовалют, набутих за час роботи у НАЗК, задекларувала кандидатка на посаду голови НАЗК Катерина Каплюк.

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Бездіяльність загрожує нацбезпеці: Байден закликав лідерів Конгресу ухвалити допомогу Україні

08:42, 18 січня 2024
Президент США обговорив із членами Конгресу необхідність продовжувати надавати фінансову та військову допомогу Україні.
Бездіяльність загрожує нацбезпеці: Байден закликав лідерів Конгресу ухвалити допомогу Україні

Президент США Джо Байден обговорив із представниками Конгресу надання фінансової та військової підтримки України. Він закликав конгресменів оперативно схвалити допомогу Україні та наголосив на важливості посилення захисту кордону від нелегальних мігрантів з Мексики. Про це йдеться на сайті Білого дому.

"Президент чітко наголосив: триваюча нездатність Конгресу ухвалити рішення ставить під загрозу нацбезпеку США, НАТО і решту вільного світу. Президент закликав Конгрес швидко виділити додаткове фінансування на підтримку України і надіслати сильний сигнал про рішучість США", – зазначають у повідомленні.

Також Байден торкнувся питання південного кордону, яке принципово важливе для республіканців, та сказав, що його надихає прогрес, досягнений у переговорах між партіями у Сенаті. 

"Президент висловив підтримку досягненню двопартійної домовленості у питанні політики щодо кордону і потребі додаткових ресурсів для заходів на кордоні", – додають у повідомленні. 

Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Конгрес США може проголосувати за законопроєкт про допомогу Україні в найближчі тижні.

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