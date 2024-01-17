Допомога Україні може бути проголосована Конгресом США в найближчі тижні, — Джейк Салліван

У Білому домі розраховують мобілізувати двопартійну підтримку в Палаті представників і в Сенаті, щоб перетворити її на реальні голоси для грошей Україні.

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Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Конгрес США може проголосувати за законопроєкт про допомогу Україні в найближчі тижні. Про це він сказав під час спеціального звернення на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі у вівторок, 16 січня.

За його словами, США мають бути в змозі доставити Україні необхідні ресурси для зброї, щоб мати можливість досягти тих результатів, які потрібні країні.

«Для цього треба мобілізувати двопартійну підтримку, яку ми маємо і в Палаті представників, і в Сенаті, перетворивши її на реальні голоси для грошей. Президент Байден абсолютно зосереджений на цьому. Ми прагнемо отримати це найближчими тижнями. Я продовжую вірити й висловлювати впевненість у тому, що після багатьох перипетій і поворотів ми зрештою доб'ємося цього», - сказав він.

Нагадаємо, Джо Байден запросив лідерів Конгресу в Білий дім для обговорення допомоги Україні.

Раніше ми писали, що у Конгресі США тривають обговорення щодо ухвалення допомоги Україні.

Додамо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба нагадав, що час для схвалення Конгресом США пакету військової допомоги Україні спливає. Він додав, що навіть якщо закінчиться зброя, українці «воюватимуть лопатами».

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