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У Конгресі США тривають обговорення щодо ухвалення допомоги Україні: вже є великий прогрес, — посол Оксана Маркарова

09:43, 16 січня 2024
Посол зазначила, що допомогу Україні підтримують обидві партії у Конгресі США, але дискусії там тривають.
У Конгресі США тривають обговорення щодо ухвалення допомоги Україні: вже є великий прогрес, — посол Оксана Маркарова
Фото: epravda.com.ua
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У Конгресі Сполучених Штатів Америки тривають обговорення щодо ухвалення нового пакета допомоги Україні. Вже є великий прогрес. Про це заявила посол України у США Оксана Маркарова під час відкриття «Українського дому» у Давосі.

Маркарова зазначила, що Україна зараз переживає вирішальний момент у війні, оскільки ситуація на фронті не змінилася, але військова допомога від США зменшилася з осені 2023 року.

«Іран, Північна Корея, рф та ХАМАС показують, що вони можуть швидко приймати рішення та вчиняти свої жахливі воєнні злочини. Тепер питання до демократичних країн: чи зможемо ми приймати швидкі рішення?» - сказала вона.

Посол зазначила, що допомогу Україні підтримують обидві партії у Конгресі США, але дискусії там тривають.

«Ми маємо, як і раніше, сильну двопартійну підтримку, попри ці дуже важкі обговорення, попри те, що дискусії точаться. Попри те, що ми не змогли побачити ухвалення пакета допомоги до Різдва, обговорення тривають і ми бачимо прогрес», - додала вона.

Маркарова також закликала американських законодавців прискорити ухвалення рішення та надати допомогу Україні.

«Нам потрібно не лише воювати на фронті, а й працювати в тилу. Наш бюджет має працювати. Потрібно швидше прийняти рішення, передати зброю та гроші Україні. Це найбільший виклик на сьогодні», - наголосила посол.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба нагадав, що час для схвалення Конгресом США пакету військової допомоги Україні спливає. Він додав, що навіть якщо закінчиться зброя, українці «воюватимуть лопатами». 

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