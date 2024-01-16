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В Конгрессе США продолжаются обсуждения о принятии помощи Украине: уже есть большой прогресс, — посол Оксана Маркарова

09:43, 16 января 2024
Посол отметила, что помощь Украине поддерживают обе партии в Конгрессе США, но дискуссии там продолжаются.
В Конгрессе США продолжаются обсуждения о принятии помощи Украине: уже есть большой прогресс, — посол Оксана Маркарова
Фото: epravda.com.ua
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В Конгрессе Соединенных Штатов Америки продолжаются обсуждения о принятии нового пакета помощи Украине. Уже есть большой прогресс. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова во время открытия «Украинского дома» в Давосе.

Маркарова отметила, что Украина сейчас переживает решающий момент в войне, поскольку ситуация на фронте не изменилась, но военная помощь США уменьшилась с осени 2023 года.

«Иран, Северная Корея, рф и ХАМАС показывают, что они могут быстро принимать решения и совершать ужасные военные преступления. Теперь вопрос к демократическим странам: сможем ли мы принимать быстрые решения?» – сказала она.

Посол отметила, что помощь Украине поддерживают обе партии в Конгрессе США, но дискуссии там продолжаются.

«Мы имеем по-прежнему сильную двухпартийную поддержку, несмотря на эти очень трудные обсуждения, несмотря на то, что дискуссии ведутся. Несмотря на то, что мы не смогли увидеть принятие пакета помощи к Рождеству, обсуждения продолжаются, и мы видим прогресс», - добавила она.

Маркарова также призвала американских законодателей ускорить принятие решения и оказать помощь Украине.

«Нам нужно не только воевать на фронте, но и работать в тылу. Наш бюджет должен работать. Нужно побыстрее принять решение, передать оружие и деньги Украине. Это самый большой вызов на сегодняшний день», - подчеркнула посол.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба напомнил, что время для одобрения Конгрессом США пакета военной помощи Украине истекает. Он добавил, что даже если закончится оружие, украинцы будут «воевать лопатами».

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