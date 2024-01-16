Уклонение от военной службы депутатами Киевсовета: дело направлено в суд

Солдаты, трое из которых имеют статус столичных депутатов, а еще один – помощник депутата Киевсовета, в течение года не являлись на военную службу, однако получали денежное довольствие.

Сотрудники ГБР завершили расследование уклонения от военной службы тремя депутатами Киевского горсовета с помощью руководителя аппарата Киевской городской военной администрации и командира воинской части. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Обвинительный акт направлен в суд.

Установлено, что солдаты одной из воинских частей, три из которых имеют статус столичных депутатов, а еще один – помощник депутата Киевсовета, в течение года не являлись на военную службу, однако получали денежное довольствие.

Руководитель аппарата Киевской городской военной администрации способствовал оформлению липовой «командировки» трем депутатам и одному из их помощников в КМВА. В сделке был задействован и командир одной из воинских частей терробороны, где мужчины должны были проходить службу по мобилизации.

Три столичных депутата, помощник депутата обвиняются в уклонении от несения обязанностей военной службы, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 УК Украины), а руководитель аппарата Киевской городской военной администрации в содействии в уклонении.

Командир воинской части обвиняется в превышении служебных полномочий (ст. 365 УК Украины).

Ранее мы писали, что ГБР разоблачило руководителя аппарата Киевской городской военной администрации на содействии столичным депутатам в уклонении от несения военной службы.

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