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Ухиляння від військової служби депутатами Київради: справу скерували до суду

09:50, 16 січня 2024
Солдати , троє з яких мають статус столичних депутатів, а ще один – помічник депутата Київради, впродовж року не з’являлись на військову службу, проте отримували грошове забезпечення.
Ухиляння від військової служби депутатами Київради: справу скерували до суду
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Працівники ДБР завершили розслідування ухилення від військової служби трьома депутатами Київської міськради за допомоги керівника апарату Київської міської військової адміністрації та командира військової частини. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Встановлено, що солдати однієї з військових частин, троє з яких мають статус столичних депутатів, а ще один – помічник депутата Київради, впродовж року не з’являлись на військову службу, проте отримували грошове забезпечення.

Керівник апарату Київської міської військової адміністрації сприяв оформленню липового «відрядження» трьом депутатам та одному з їх помічників до КМВА. В оборудці був задіяний й командир однієї з військових частин тероборони, де чоловіки мали проходити службу за мобілізацією.

Три столичних депутати, помічник депутата обвинувачуються в ухиленні від несення обов’язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК України), а керівник апарату Київської міської військової адміністрації у сприянні в ухиленні.

Командир військової частини обвинувачується у перевищенні службових повноважень (ст. 365 КК України).

Раніше ми писали, що ДБР викрило керівника апарату Київської міської військової адміністрації на сприянні столичним депутатам в ухиленні від несення військової служби. 

 

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