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У Києві на Теремках спалахнула маршрутка: вогонь майже повністю знищив транспорт, фото і відео

08:57, 16 січня 2024
Загоряння сталося в моторному відсіку маршрутки, яка стояла на проїжджій частині дороги.
У Києві на Теремках спалахнула маршрутка: вогонь майже повністю знищив транспорт, фото і відео
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Зранку 16 січня у Києві на Теремках спалахнула маршрутка. Транспорт вигорів майже вщент. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За інформацією рятувальників, повідомлення про пожежу на проспекті Академіка Глушкова (Голосіївський р-н) надійшло 16 січня о 06:48.

Загоряння сталося в моторному відсіку маршрутки, яка стояла на проїжджій частині дороги. О 07:17 пожежу було ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає. Причину та обставини пожежі ще встановлюватимуть.

Рятувальники та очевидці публікують фото та відео пожежі.

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