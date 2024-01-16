На кордоні Ізраїлю та Єгипту сталася стрілянина: поранено ізраїльську військовослужбовицю

Ізраїльські військові відкрили вогонь у бік невідомих озброєних осіб, що прибули з єгипетської території.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

Ввечері 15 січні на кордоні між Ізраїлем та Єгиптом сталася стрілянина.

Як повідомляє Армія оборони Ізраїлю, стрілянина сталася між озброєними людьми та ізраїльськими військовими.

«Нещодавно приблизно 20 підозрюваних, у тому числі кілька озброєних, прибули з єгипетської території до району кордону з Ізраїлем, що прилягає до відкриття Ніцана», — йдеться у повідомленні ЦАХАЛу.

«Солдати ЦАХАЛу, які діяли в цьому районі, відкрили вогонь у бік озброєних осіб, було зафіксовано влучання», — додали у пресслужбі.

Згодом стало відомо про поранену військовослужбовицю зі сторони Ізраїлю. За інформацією Армії оборони Ізраїлю, вона отримала легке поранення під час перестрілки.

«Її евакуювали до лікарні для надання медичної допомоги, про що повідомили її родину», — додали в ЦАХАЛ.

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