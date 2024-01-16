Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин определился, как использовать средства для обеспечения информационного суверенитета

На эти цели в Государственном бюджете на 2024 год выделено 56,42 млн грн, получателем бюджетных средств является ГП «Информационное агентство «Ре-информ».

После протокола НАПК у Дениса Шмыгаля начали служебное расследование в отношении председателя Комиссии по азартным играм Ивана Рудого

Кабмин отреагировал служебным расследованием в отношении главы КРАИЛ Ивана Рудого на протокол, который НАПК составил в отношении Дениса Шмыгаля.

Кабмин утвердил Порядок направления военнослужащих для осмотра на состояния алкогольного или наркотического опьянения

Осмотру подлежат военнослужащие и военнообязанные, в отношении которых есть основания полагать, что они исполняют обязанности военной службы или находятся на территории воинских частей в состоянии опьянения, - Кабмин утвердил постановление.

Установка факта самостоятельного воспитания ребенка мужчиной и отсрочка от призыва, – Большая Палата Верховного Суда принялась формировать правовую позицию

Учитывая, что у отца ребенка и ТЦК может возникнуть спор, связанный с доказательством наличия оснований для отсрочки от призыва, по предмету и правовым последствиям этот спор может относиться только к сфере публично-правовых отношений, поэтому в КГС ВС считают, что такой спор не подлежит решению в порядке гражданского судопроизводства.

Кабмин выделил почти 2,5 млрд грн на строительство защитных сооружений из резервного фонда бюджета

Для строительства военных инженерно-технических и фортификационных сооружений Министерству обороны выделили 2,48 млрд грн.

  1. В мире

На границе Израиля и Египта произошла стрельба: ранена израильская военнослужащая

08:45, 16 января 2024
Израильские военные открыли огонь в сторону прибывших с египетской территории неизвестных вооруженных лиц.
На границе Израиля и Египта произошла стрельба: ранена израильская военнослужащая
Иллюстративное фото из открытых источников
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Вечером 15 января на границе между Израилем и Египтом произошла стрельба.

Как сообщает Армия обороны Израиля, стрельба произошла между вооруженными людьми и израильскими военными.

«Недавно около 20 подозреваемых, в том числе несколько вооруженных, прибыли с египетской территории в район границы с Израилем, прилегающей к открытию Ницана», — говорится в сообщении ЦАХАЛа.

«Действовавшие в этом районе солдаты ЦАХАла открыли огонь в сторону вооруженных лиц, было зафиксировано попадание», — добавили в пресс-службе.

Впоследствии стало известно о раненой военнослужащей со стороны Израиля. По информации Армии обороны Израиля, она получила легкое ранение при перестрелке.

«Ее эвакуировали в больницу для оказания медицинской помощи, о чем сообщили ее семье», - добавили в ЦАХАЛ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Малєєва
    Олена Малєєва
    суддя Господарського суду Івано-Франківської області
  • Богдан Мичка
    Богдан Мичка
    заступник голови Сихівського районного суду м. Львова
  • Алла Олійник
    Алла Олійник
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Інна Скрипка
    Інна Скрипка
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Семен Кривонос
    Семен Кривонос
    директор Національного антикорупційного бюро