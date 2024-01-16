На границе Израиля и Египта произошла стрельба: ранена израильская военнослужащая

Израильские военные открыли огонь в сторону прибывших с египетской территории неизвестных вооруженных лиц.

Иллюстративное фото из открытых источников

Вечером 15 января на границе между Израилем и Египтом произошла стрельба.

Как сообщает Армия обороны Израиля, стрельба произошла между вооруженными людьми и израильскими военными.

«Недавно около 20 подозреваемых, в том числе несколько вооруженных, прибыли с египетской территории в район границы с Израилем, прилегающей к открытию Ницана», — говорится в сообщении ЦАХАЛа.

«Действовавшие в этом районе солдаты ЦАХАла открыли огонь в сторону вооруженных лиц, было зафиксировано попадание», — добавили в пресс-службе.

Впоследствии стало известно о раненой военнослужащей со стороны Израиля. По информации Армии обороны Израиля, она получила легкое ранение при перестрелке.

«Ее эвакуировали в больницу для оказания медицинской помощи, о чем сообщили ее семье», - добавили в ЦАХАЛ.

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