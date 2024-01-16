«Если у нас закончится оружие, мы будем бороться с лопатами», — Дмитрий Кулеба предупредил, что время для одобрения Конгрессом помощи Украине истекает

Глава МИД он подчеркнул, что Украина никогда не уступит рф и будет воевать теми средствами, которые она имеет.

Время для одобрения Конгрессом США пакета военной помощи Украине истекает. Об этом напомнил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и добавил, что даже если закончится оружие, украинцы будут «воевать лопатами». Об этом глава МИД заявил в интервью ABC News.

По его словам, поддержка Украины потенциально поможет избежать прямой конфронтации между НАТО и рф, в которую будут вынуждены вмешаться американские войска.

«Какой бы ни была цена поддержки Украины сейчас, цена исправления беспорядка в мире, если Украина проиграет, будет намного, намного выше», — отметил Кулеба.

Министр предупредил США и их союзников, что победа россии в Украине стала бы сигналом для других агрессивных стран.

«Если Запад не может остановить россию в Украине, то кого еще он может остановить в других частях света?» – спросил глава МИД.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина никогда не уступит рф и будет воевать теми средствами, которые она имеет.

«Даже если у нас закончится оружие, мы будем сражаться лопатами, потому что на кону для Украины стоит существование этой нации», - заявил министр.

Под давлением мнения о том, что однажды Украине придется вести переговоры с россией, Кулеба исключил любые переговоры с режимом путина, пока Украина не окажется в гораздо более сильной позиции на поле боя.

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