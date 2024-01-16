Иран атаковал баллистическими ракетами иракский город Эрбиль: взрывы прогремели вблизи консульства США

Есть информация о четырех убитых мирных жителях, среди погибших – курдский бизнесмен-мультимиллионер Пешрав Дизайи и члены его семьи,

Иран нанес удары баллистическими ракетами по городу Эрбиль, который является столицей региона Курдистан в Ираке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники и иранские государственные СМИ.

Стражи исламской революции заявили, что они атаковали объекты у северного иракского города.

Удары были нанесены по восьми объектам неподалеку от консульства США. В результате бомбардировки аэропорт Эрбиля прекратил свою работу. Взрывы также раздались в районе жилых домов гражданского населения.

«Балистические ракеты были использованы для уничтожения шпионских центров и антииранских террористических групп в регионе поздно вечером», - говорится в заявлении иранской гвардии.

Ранее Иран иногда наносил удары по северному Курдистану Ираку, заявляя, что этот регион используется как плацдарм для иранских сепаратистских группировок, а также агентов его врага Израиля.

Reuters со ссылкой на совет безопасности правительства Курдистана сообщило о четырех убитых мирных жителях и шести раненых.

По данным агентства, среди погибших – курдский бизнесмен-мультимиллионер Пешрав Дизайи и члены его семьи, по крайней мере, одна ракета попала в их дом.

В то же время ракетные удары в Ираке не коснулись ни одного объекта США и среди американцев нет жертв.

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