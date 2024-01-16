Соревнование открыто: Дональд Трамп победил на внутрипартийных выборах в Айове

Кокусы (партийное собрание) в Айове открывают в США соревнования за выдвижение кандидата на пост президента.

Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп победил в кокусах (партийное собрание) Республиканской партии в Айове. Об этом сообщает CNN.

У него уже есть 17 делегатов от штата Айова на Республиканской конференции, на которой изберут единого кандидата от партии.

"Это знаменует собой досрочную победу в его борьбе за номинацию от своей партии", - пишет издание.

В большинстве штатов выборы проходят как обычно: нужно явиться, проголосовать или, в крайнем случае, отправить бюллетень по почте.

В Айове нужно появиться лично. Кокусы - собрание общественности, которые проходят в церквях, школах, театрах или обычных домах. На них нужно явиться лично и прийти в определенное время. В Айове это 7 вечера.

Когда приходят избиратели, представители каждого кандидата объявляют о поддержке своего кандидата и после этого проходит голосование.

Такие «кокусы» в Айове, то есть партийное собрание, берут начало еще с 1840-х годов, а с 1972 года они открывают в США соревнования за выдвижение кандидата на пост президента.

Ранее мы писали, что начало праймериз 2024 года в Соединенных Штатах ознаменовалось опережением Дональда Трампа над своими конкурентами в ряде ключевых показателей популярности среди республиканцев.

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