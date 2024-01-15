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  1. В мире

В NASA зафиксировали таинственный сигнал вне нашей галактики

23:25, 15 января 2024
Исследователи обнаружили неизвестный «сигнал» с простора за пределами нашей галактики, который пока не имеет научного объяснения.
В NASA зафиксировали таинственный сигнал вне нашей галактики
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Астрономы NASA зафиксировали неизвестный сигнал, поступающий из-за пределов нашей галактики. Разъяснения данному сигналу пока нет, пишет Science Alert.

Отмечается, что астрономы проанализировали результаты наблюдения, которые в течение 13 лет получали с мощного телескопа Fermi Space Telescope и заметили "неожиданный" неизвестный сигнал.

"Это совершенно случайное открытие... Мы нашли гораздо более сильный сигнал и в другой части неба, чем тот, который мы искали", - подчеркнул Александр Кашлинский, космолог из Университета Мэриленда и Центра космических полетов имени Годдарда NASA.

В частности, ученые искали одну из старейших особенностей гамма-излучения, известное как реликтовое излучение. В то же время исследователи обнаружили сигнал, поступавший из похожего направления и имел почти такую же величину, что и другой непонятный объект, который содержал одни из самых энергичных космических частиц, которые им когда-либо удавалось обнаружить.

"Мы нашли гамма-диполь, но его пик находится в южной части неба, далеко от ВАК, и его величина в 10 раз больше, чем мы могли бы ожидать от нашего движения", - заявил Крис Шрейдер, астрофизик из Годдарда.

Исследователи связывают это открытие с аномалией космического гамма-излучения, которое наблюдалось ранее в 2017 году. Считается, что эти два явления могут иметь общий источник через их схожую структуру.

Ученые не могут объяснить, что за сигнал обнаружили. Они надеются найти его источник и дать ему научное обоснование.

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