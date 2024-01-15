Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Встановлення факту самостійного виховання дитини чоловіком і відстрочка від призову, — Велика Палата Верховного Суду взялася формувати правову позицію

Враховуючи, що у батька дитини та ТЦК може виникнути спір, пов`язаний з доведенням наявності підстав для відстрочки від призову, за предметом та правовими наслідками цей спір може стосуватися лише сфери публічно-правових відносин, тому у КЦС ВС вважають, що такий спір не підлягає вирішенню в порядку цивільного судочинства.

Кабмін виділив майже 2,5 млрд грн на будівництво захисних споруд з резервного фонду бюджету

Для будівництва військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд Міністерству оборони виділили 2,48 млрд грн.

НАЗК залишилося без голови, — у Олександра Новікова сплив строк повноважень

Наразі НАЗК залишилося без голови, а пошук нового очільника ще триває.

Керівника Державної судової адміністрації не будуть притягати до дисциплінарної відповідальності за ситуацію із санаторієм «Шкло»

Члени Вищої ради правосуддя та ВККС визнали претензії Ради суддів до Максима Пампури необґрунтованими.

Фотокопія паспорту рф – ще не доказ: колегія Верховного Суду на чолі з Андрієм Жуком відкрила чиновниці з російським громадянством шлях до поновлення на посаді

Колегія суддів Верховного Суду на чолі з Андрієм Жуком скасувала рішення про законність звільнення чиновниці з російським паспортом з держслужби, незважаючи на дані СБУ.

  1. У світі

У NASA зафіксували таємничий сигнал поза межами нашої галактики

23:25, 15 січня 2024
Дослідники виявили невідомий «сигнал» з простору за межами нашої галактики, який поки не має наукового пояснення.
У NASA зафіксували таємничий сигнал поза межами нашої галактики
илюстративне фото: Pixabay
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Астрономи NASA зафіксували невідомий сигнал, який надходить з-за меж нашої галактики. Пояснення даному сигналу поки немає, пише Science Alert.

Зазначається, що астрономи проаналізували результати спостереження, які протягом 13 років отримували з потужного телескопа Fermi Space Telescope та помітили "несподіваний" невідомий сигнал. 

"Це абсолютно випадкове відкриття...Ми знайшли набагато сильніший сигнал і в іншій частині неба, ніж той, який ми шукали", — наголосив Олександр Кашлінський, космолог з Університету Меріленда і Центру космічних польотів імені Годдарда NASA.

Зокрема, учені шукали одну з найстаріших особливостей гамма-випромінювання, відому як реліктове випромінювання. Натомість дослідники виявили сигнал, що надходив зі схожого напрямку і мав майже таку саму величину, що й інший незрозумілий об'єкт, який містив одні з найенергійніших космічних частинок, які їм коли-небудь вдавалося виявити.

"Ми знайшли гамма-диполь, але його пік знаходиться в південній частині неба, далеко від ВАК, і його величина в 10 разів більша, ніж ми могли б очікувати від нашого руху", — заявив Кріс Шрейдер, астрофізик з Годдарда.

Дослідники повʼязують це відкриття з аномалією космічного гамма-випромінювання, яку спостерігали раніше в 2017 році. Вважається, що ці два явища можуть мати спільне джерело через їхню схожу структуру.

Наразі вчені не можуть пояснити, що за сигнал виявили. Вони сподіваються знайти його джерело та дати йому наукове обґрунтування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Малєєва
    Олена Малєєва
    суддя Господарського суду Івано-Франківської області
  • Богдан Мичка
    Богдан Мичка
    заступник голови Сихівського районного суду м. Львова
  • Алла Олійник
    Алла Олійник
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Інна Скрипка
    Інна Скрипка
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Семен Кривонос
    Семен Кривонос
    директор Національного антикорупційного бюро