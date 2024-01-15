У NASA зафіксували таємничий сигнал поза межами нашої галактики

Дослідники виявили невідомий «сигнал» з простору за межами нашої галактики, який поки не має наукового пояснення.

илюстративне фото: Pixabay

Астрономи NASA зафіксували невідомий сигнал, який надходить з-за меж нашої галактики. Пояснення даному сигналу поки немає, пише Science Alert.

Зазначається, що астрономи проаналізували результати спостереження, які протягом 13 років отримували з потужного телескопа Fermi Space Telescope та помітили "несподіваний" невідомий сигнал.

"Це абсолютно випадкове відкриття...Ми знайшли набагато сильніший сигнал і в іншій частині неба, ніж той, який ми шукали", — наголосив Олександр Кашлінський, космолог з Університету Меріленда і Центру космічних польотів імені Годдарда NASA.

Зокрема, учені шукали одну з найстаріших особливостей гамма-випромінювання, відому як реліктове випромінювання. Натомість дослідники виявили сигнал, що надходив зі схожого напрямку і мав майже таку саму величину, що й інший незрозумілий об'єкт, який містив одні з найенергійніших космічних частинок, які їм коли-небудь вдавалося виявити.

"Ми знайшли гамма-диполь, але його пік знаходиться в південній частині неба, далеко від ВАК, і його величина в 10 разів більша, ніж ми могли б очікувати від нашого руху", — заявив Кріс Шрейдер, астрофізик з Годдарда.

Дослідники повʼязують це відкриття з аномалією космічного гамма-випромінювання, яку спостерігали раніше в 2017 році. Вважається, що ці два явища можуть мати спільне джерело через їхню схожу структуру.

Наразі вчені не можуть пояснити, що за сигнал виявили. Вони сподіваються знайти його джерело та дати йому наукове обґрунтування.

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