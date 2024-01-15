Стало відомо, коли Кабмін повторно внесе до Ради законопроект про мобілізацію

Уряд внесе нову редакцію законопроекту про мобілізацію не найближчими днями – йдеться про тижні, зазначила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

Кабінет Міністрів може внести нову редакцію законопроекту про мобілізацію до Верховної Ради протягом кількох тижнів. Про це повідомила в ефірі телемарафону заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

Вона наголосила, що документ має пройти певний шлях узгодження в уряді.

За її словами, такий закон потрібен якнайшвидше, оскільки це в інтересах військових на передовій.

Її попросили конкретизувати терміни внесення законопроекту до Ради.

"Ми б хотіли, щоб це були дні, але ми розуміємо, що це буде швидше за все кілька тижнів", - відповіла Калмикова.

Як раніше повідомлялося, Кабмін офіційно відкликав свій законопроект 10378 про посилення мобілізації для його доопрацювання.

Підготовку нового варіанту законопроєкту анонсував міністр оборони Рустем Умєров.

Заступник голови Комітету із питань нацбезпеки Єгор Чернєв заявив, що новий законопроєкт про мобілізацію має бути «законним і справедливим».

В Офісі Президента оцінили, коли Рада може ухвалити законопроєкт про мобілізацію.

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