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  1. В Україні

Стало відомо, коли Кабмін повторно внесе до Ради законопроект про мобілізацію

20:01, 15 січня 2024
Уряд внесе нову редакцію законопроекту про мобілізацію не найближчими днями – йдеться про тижні, зазначила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.
Стало відомо, коли Кабмін повторно внесе до Ради законопроект про мобілізацію
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Кабінет Міністрів може внести нову редакцію законопроекту про мобілізацію до Верховної Ради протягом кількох тижнів. Про це повідомила в ефірі телемарафону заступниця міністра оборони Наталія Калмикова. 

Вона наголосила, що документ має пройти певний шлях узгодження в уряді.

За її словами, такий закон потрібен якнайшвидше, оскільки це в інтересах військових на передовій.

Її попросили конкретизувати терміни внесення законопроекту до Ради.

"Ми б хотіли, щоб це були дні, але ми розуміємо, що це буде швидше за все кілька тижнів", - відповіла Калмикова. 

Як раніше повідомлялося, Кабмін офіційно відкликав свій законопроект 10378 про посилення мобілізації для його доопрацювання. 

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В Офісі Президента оцінили, коли Рада може ухвалити законопроєкт про мобілізацію.

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