Україна та Швейцарія розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру, — Зеленський

Володимир Зеленський: Наші команди вже від завтра розпочинають підготовку до проведення у Швейцарії на рівні лідерів Глобального саміту миру.

Фото: ОП

Україна та Швейцарія розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час спільної з президентом Швейцарської Конфедерації Віолою Амхерд пресс-конференції.

Зеленський подякував Амхерд за домовленість, що команди двох країн вже від завтра розпочинають підготовку до проведення у Швейцарії на рівні лідерів Глобального саміту миру.

"Цей Саміт має наповнити необхідною енергією все, чого вже вдалося досягнути, та має визначити, що завершення війни має бути виключно справедливим, а відновлення сили міжнародного права – дійсно повним. Швейцарія в цьому наш партнер", - сказав Зеленський.

Президент додав, що до саміту можуть долучатися всі країни, які поважають "наш суверенітет і територіальну цілісність".

Нагадаємо, що Зеленський прибув до Швейцарії з робочим візитом.

Швейцарія анонсувала виділення 1,5 млрд франків Україні на 2025-2028 роки.

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