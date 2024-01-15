Украина и Швейцария приступают к подготовке к проведению Глобального саммита мира, — Зеленский

Владимир Зеленский: Наши команды уже с завтрашнего дня начинают подготовку к проведению в Швейцарии на уровне лидеров Глобального саммита мира.

Фото: ОП

Украина и Швейцария приступают к подготовке к проведению Глобального саммита мира. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время совместной с президентом Швейцарской Конфедерации Виолой Амхерд пресс-конференции.

Зеленский поблагодарил Амхерд за договоренность, что команды двух стран уже с завтрашнего дня начинают подготовку к проведению в Швейцарии на уровне лидеров Глобального саммита мира.

"Этот Саммит должен наполнить необходимой энергией все, чего уже удалось достичь, и должен определить, что завершение войны должно быть исключительно справедливым, а восстановление силы международного права действительно полным. Швейцария в этом наш партнер", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что к саммиту могут приобщаться все страны, уважающие "наш суверенитет и территориальную целостность".

Напомним, что Зеленский прибыл в Швейцарию с рабочим визитом.

Швейцария анонсировала выделение 1,5 млрд франков Украине на 2025-2028 годы.

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