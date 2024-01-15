Владимир Зеленский прилетел с рабочим визитом в Швейцарию: фото

Глава государства встретится с лидерами страны и поучаствует в Давосском форуме.

Источник фото: Keystone / Alessandro Della Valle

Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию с рабочим визитом. Об этом он сообщил на своих аккаунтах.

Глава государства встретится с лидерами страны и поучаствует в Давосском форуме. Также в Берне проведет переговоры с главами обеих палат парламента, руководителями партий и фракций и президентом Виолой Амхерд.

«Также буду говорить о возвращении похищенных детей, санкциях и поиске механизмов для использования замороженных российских активов, сотрудничестве по гуманитарному разминированию, финансовой поддержке и восстановлению Украины», - написал Владимир Зеленский.

По словам Президента, в Давосе он также проведет важные двусторонние встречи с представителями ЕС и НАТО и лидерами стран и крупных бизнесов.

Глава швейцарской дипломатии Игнацио Кассис опубликовал фото встречи с Зеленским в аэропорту и слова приветствия.

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