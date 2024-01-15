Швейцария выделит 1,5 млрд франков Украине на 2025-2028 годы

Виола Амгерд отметила, что Швейцария видит особый фокус на восстановлении Украины.

Швейцария анонсировала выделение 1,5 млрд франков Украине на 2025-2028 годы. Об этом заявила президент Швейцарской Конфедерации Виола Амгерд на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Эту помощь будут тратить на восстановление гражданской инфраструктуры.

"Швейцария видит особый фокус на восстановлении Украины. С точки зрения Федерального совета восстановление имеет стратегическое значение для стабильности континента", - заявила она.

Напомним, что Зеленский прибыл в Швейцарию с рабочим визитом.

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