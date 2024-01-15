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Встановлення факту самостійного виховання дитини чоловіком і відстрочка від призову, — Велика Палата Верховного Суду взялася формувати правову позицію

Враховуючи, що у батька дитини та ТЦК може виникнути спір, пов`язаний з доведенням наявності підстав для відстрочки від призову, за предметом та правовими наслідками цей спір може стосуватися лише сфери публічно-правових відносин, тому у КЦС ВС вважають, що такий спір не підлягає вирішенню в порядку цивільного судочинства.

Кабмін виділив майже 2,5 млрд грн на будівництво захисних споруд з резервного фонду бюджету

Для будівництва військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд Міністерству оборони виділили 2,48 млрд грн.

НАЗК залишилося без голови, — у Олександра Новікова сплив строк повноважень

Наразі НАЗК залишилося без голови, а пошук нового очільника ще триває.

Керівника Державної судової адміністрації не будуть притягати до дисциплінарної відповідальності за ситуацію із санаторієм «Шкло»

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Фотокопія паспорту рф – ще не доказ: колегія Верховного Суду на чолі з Андрієм Жуком відкрила чиновниці з російським громадянством шлях до поновлення на посаді

Колегія суддів Верховного Суду на чолі з Андрієм Жуком скасувала рішення про законність звільнення чиновниці з російським паспортом з держслужби, незважаючи на дані СБУ.

  1. В Україні

Швейцарія виділить 1,5 млрд франків Україні на 2025-2028 роки

19:36, 15 січня 2024
Віола Амгерд зазначила, що Швейцарія вбачає особливий фокус на відбудові України.
Швейцарія виділить 1,5 млрд франків Україні на 2025-2028 роки
Фото: ОП
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Швейцарія анонсувала виділення 1,5 млрд франків Україні на 2025-2028 роки. Про це заявила президентка Швейцарської Конфедерації Віола Амгерд на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським. 

Цю допомогу витрачатимуть на відновлення цивільної інфраструктури. 

"Швейцарія вбачає особливий фокус на відбудові України. З точки зору Федеральної ради відбудова має стратегічне значення для стабільності континенту", - заявила вона. 

Нагадаємо, що Зеленський прибув до Швейцарії з робочим візитом. 

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