Швейцарія виділить 1,5 млрд франків Україні на 2025-2028 роки

Віола Амгерд зазначила, що Швейцарія вбачає особливий фокус на відбудові України.

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Швейцарія анонсувала виділення 1,5 млрд франків Україні на 2025-2028 роки. Про це заявила президентка Швейцарської Конфедерації Віола Амгерд на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським.

Цю допомогу витрачатимуть на відновлення цивільної інфраструктури.

"Швейцарія вбачає особливий фокус на відбудові України. З точки зору Федеральної ради відбудова має стратегічне значення для стабільності континенту", - заявила вона.

Нагадаємо, що Зеленський прибув до Швейцарії з робочим візитом.

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