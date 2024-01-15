Володимир Зеленський прилетів з робочим візитом до Швейцарії: фото

Глава держави зустрінеться з лідерами країни та візьме участь у Давоському форумі.

Володимир Зеленський прибув до Швейцарії з робочим візитом. Про це він повідомив на своїх акаунтах.

Глава держави зустрінеться з лідерами країни та візьме участь у Давоському форумі. Також у Берні проведе переговори з головами обох палат парламенту, керівниками партій і фракцій та президенткою Віолою Амхерд.

«Також говоритиму про повернення викрадених дітей, санкції та пошук механізмів для використання заморожених російських активів, співпрацю щодо гуманітарного розмінування, фінансової підтримки та відбудови України», - написав Володимир Зеленський.

За словами Президента, у Давосі він також проведе важливі двосторонні зустрічі з представниками ЄС і НАТО та лідерами держав та великих бізнесів.

Глава швейцарської дипломатії Ігнаціо Кассіс опублікував фото зустрічі із Зеленським в аеропорту та слова вітань.

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