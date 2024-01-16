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Кабмін визначився, як використати кошти для забезпечення інформаційного суверенітету

На дані цілі у Державному бюджеті на 2024 рік виділено 56,42 млн грн, одержувачем бюджетних коштів є ДП «Інформаційне агентство «Ре-інформ».

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Кабмін визначився, як використати кошти для забезпечення інформаційного суверенітету

08:10, 16 січня 2024
На дані цілі у Державному бюджеті на 2024 рік виділено 56,42 млн грн, одержувачем бюджетних коштів є ДП «Інформаційне агентство «Ре-інформ».
Кабмін визначився, як використати кошти для забезпечення інформаційного суверенітету
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Уряд затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення інформаційного суверенітету України на тимчасово окупованій території, а також прилеглих до неї територіях, інформування населення про небезпеки вибухонебезпечних предметів. Нагадаємо, на дані цілі у Державному бюджеті на 2024 рік виділено 56,42 млн грн.

Отже, відповідно до постанови Кабміну від 12 січня 2024 року №31 одержувачем бюджетних коштів є державне підприємство «Інформаційне агентство «Ре-інформ», яке належить до сфери управління Мінреінтеграції.

Бюджетні кошти спрямовуються на:

  • збирання, оброблення, переклад і поширення інформації про діяльність органів державної влади;
  • забезпечення медіа та передплатників інформацією з найважливіших політичних, соціальних та інших питань;
  • виготовлення, випуск та розповсюдження суспільно-політичного друкованого медіа;
  • створення та поширення інформаційного продукту у провідних світових та вітчизняних медіа, в Інтернеті, друкованих виданнях, на телебаченні та радіо, зовнішніх рекламних носіях, на поліграфічній та видавничій продукції у публічних місцях, на транспорті, а також аудіовізуальними медіа;
  • виробництво та поствиробництво, розповсюдження та демонстрування реклами, зокрема соціальної;
  • оплату послуг:
  • з перекладу з іноземних та на іноземні мови готової інформаційної продукції (зокрема статей, книжкових видань, літературних та аудіовізуальних творів, інформаційних відеосюжетів);
  • у сфері формування та вивчення громадської думки;
  • у сфері підбору, пошуку, фіксації та обробки інформаційних даних та матеріалів, моніторингу інформаційного поля тощо;
  • з вироблення та доставки інформаційних стендів та конструкцій для розміщення в державних органах, установах та організаціях інформаційних матеріалів та продукції;
  • з проведення інформаційно-аналітичних досліджень та інших комплексних заходів інформаційного характеру (зокрема розроблення стратегії, визначення цільової аудиторії та рівнів задоволеності, вибір комунікаційних інструментів);
  • з проведення та організації інформаційних, комунікаційних кампаній та проектів, публічних заходів, зокрема міжнародних, всеукраїнських конференцій, засідань за круглим столом, панельних дискусій, стратегічних сесій, селекторних нарад, прес-конференцій, медіа-мостів, телемарафонів, презентацій (в частині оплати послуг з оренди приміщень, забезпечення учасників необхідними матеріалами та інших послуг, безпосередньо пов’язаних з проведенням заходів) тощо.

Розподіл бюджетних коштів здійснюється Мінреінтеграції відповідно до поданих підприємством обґрунтувань потреби в коштах.

Зазначимо, що бюджетний запит міністерства свідчить, що «Інформаційне агентство «Ре-інформ» має 80 штатних одиниць, з яких 25 – це керівники, а художньо-виробничий персонал – 30 людей.

Автор: Наталя Мамченко

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