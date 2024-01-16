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Після протоколу НАЗК у Дениса Шмигаля розпочали службове розслідування щодо голови Комісії з азартних ігор Івана Рудого

07:50, 16 січня 2024
Кабмін відреагував службовим розслідуванням щодо голови КРАІЛ Івана Рудого на протокол, який НАЗК склало щодо Дениса Шмигаля.
Після протоколу НАЗК у Дениса Шмигаля розпочали службове розслідування щодо голови Комісії з азартних ігор Івана Рудого
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Після того, як Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до Печерського райсуду Києва протокол стосовно прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, Кабмін ухвалив рішення провести службове розслідування стосовно Голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого.

«З метою виконання припису Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 грудня 2023 р. № 25-11/33-23 «Про проведення службового розслідування щодо порушень вимог Закону «Про запобігання корупції» призначити службове розслідування щодо Голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Рудого Івана Тарасовича. Визначити Національне агентство з питань державної служби органом, відповідальним за організацію проведення службового розслідування, утворивши з цією метою відповідну комісію», - йдеться у розпорядженні Уряду від 12 січня.

Службове розслідування проведуть протягом 2 місяців, а НАДС має подати Кабміну відповідні пропозиції разом з актом про результати такого розслідування.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», голова (на той час) НАЗК Олександр Новіков направив до суду протокол щодо Дениса Шмигаля, вказавши, що прем’єру загрожує позбавлення права обіймати посади. Він, за словами Новікова, начебто розголосив дані про викривача, який викривав Голову КРАІЛ Івана Рудого за порушення трудових прав.

«Очільник Уряду, попередньо розглянувши повідомлення про корупцію від викривача, а саме працівника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), дав доручення відповідним посадовим особам опрацювати таке повідомлення і за результатами поінформувати заявника та Кабмін.

При цьому серед посадових осіб, яким було доручено розглянути повідомлення, зазначено й Голову КРАІЛ Івана Рудого, про протиправні дії якого й повідомлялося.

Дізнавшись про це, посадовець прийняв рішення про порушення дисциплінарного провадження стосовно викривача. Однак, відповідно до законодавства, викривача не може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку його керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу. Встановивши факт таких дій, НАЗК склало протокол стосовно Голови КРАІЛ 5 січня 2024 року», зазначає НАЗК.

При цьому міністр юстиції Денис Малюська зауважив, що прем’єр ніколи не розголошував дані про скаржника (якого НАЗК вважає викривачем). Такі дані іншим особам повідомляли співробітники Секретаріату КМУ. Крім того, за словами міністра, заявники «самі розголосили усім все що можна – хіба що у шкільну стінгазету листа не направили. Той лист побачили (не могли не побачити) десятки якщо не сотні людей».

Автор: Наталя Мамченко

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