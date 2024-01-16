После протокола НАПК у Дениса Шмыгаля начали служебное расследование в отношении председателя Комиссии по азартным играм Ивана Рудого

Кабмин отреагировал служебным расследованием в отношении главы КРАИЛ Ивана Рудого на протокол, который НАПК составил в отношении Дениса Шмыгаля.

После того, как Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) направило в Печерский райсуд Киева протокол в отношении премьер-министра Дениса Шмыгаля, Кабмин принял решение провести служебное расследование в отношении Председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого.

«В целях выполнения предписания Национального агентства по предотвращению коррупции от 28 декабря 2023 г. № 25-11/33-23 «О проведении служебного расследования относительно нарушений требований Закона «О предотвращении коррупции» назначить служебное расследование в отношении Председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Рудого Ивана Тарасовича. Определить Национальное агентство по вопросам государственной службы органом, ответственным за организацию проведения служебного расследования, образовав для этой цели соответствующую комиссию», - говорится в распоряжении Правительства от 12 января.

Служебное расследование проведут в течение 2 месяцев, а НАГС должно подать Кабмину соответствующие предложения вместе с актом о результатах такого расследования.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», председатель (на то время) НАПК Александр Новиков направил в суд протокол по Денису Шмыгалю, указав, что премьеру грозит лишение права занимать должности. Он, по словам Новикова, якобы разгласил данные об обличителе, разоблачавшем Председателя КРАИЛ Ивана Рудого за нарушение трудовых прав.

«Руководитель Правительства, предварительно рассмотрев сообщения о коррупции от разоблачителя, а именно работника Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), дал поручение соответствующим должностным лицам проработать такое сообщение и по результатам проинформировать заявителя и Кабмин.

При этом среди должностных лиц, которым было поручено рассмотреть сообщение, указан и Председатель КРАИЛ Иван Рудой, о противоправных действиях которого и сообщалось.

Узнав об этом, должностное лицо приняло решение о возбуждении дисциплинарного производства в отношении обличителя. Однако, согласно законодательству, обличитель не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности или подвергнут со стороны его руководителя или работодателя другим негативным мерам воздействия. Установив факт таких действий, НАПК составило протокол в отношении Председателя КРАИЛ 5 января 2024 года», отмечает НАПК.

При этом министр юстиции Денис Малюська отметил, что премьер никогда не разглашал данные о жалобщике (которого НАПК считает обличителем). Такие данные другим лицам сообщали сотрудники Секретариата КМУ. Кроме того, по словам министра, заявители «сами разгласили всем все, что можно – разве что в школьную стенгазету письмо не направили. Это письмо увидели (не могли не увидеть) десятки если не сотни людей».

Автор: Наталья Мамченко

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