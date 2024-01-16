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Кабмин утвердил Порядок направления военнослужащих для осмотра на состояния алкогольного или наркотического опьянения

Осмотру подлежат военнослужащие и военнообязанные, в отношении которых есть основания полагать, что они исполняют обязанности военной службы или находятся на территории воинских частей в состоянии опьянения, - Кабмин утвердил постановление.

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Кабмин утвердил Порядок направления военнослужащих для осмотра на состояния алкогольного или наркотического опьянения

07:30, 16 января 2024
Осмотру подлежат военнослужащие и военнообязанные, в отношении которых есть основания полагать, что они исполняют обязанности военной службы или находятся на территории воинских частей в состоянии опьянения, - Кабмин утвердил постановление.
Кабмин утвердил Порядок направления военнослужащих для осмотра на состояния алкогольного или наркотического опьянения
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Как писала «Судебно-юридическая газета», 13 декабря 2022 года Верховная Рада приняла в целом закон №2839-IX, которым судам будет запрещено назначать более мягкое наказание, чем предусмотрено законом, за ряд военных преступлений (законопроект 8271).

Среди прочего этим законом Кодекс об административных правонарушениях дополнили новой статьей 266-1, которая вводит осмотр военнообязанных и резервистов во время прохождения сборов, а также военнослужащих Вооруженных Сил Украины на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения или пребывания под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и быстроту реакции.

Порядок направления должен был утвердить Кабмин.

Через год, 12 января 2024 года, Кабмин постановлением №32 утвердил Порядок направления военнообязанных и резервистов во время прохождения сборов, а также военнослужащих Вооруженных Сил на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения или пребывания под влиянием лекарственных препаратов, что снижают их внимание и скорость реакции и проведение такого осмотра.

Как указано в документе, признаки алкогольного, наркотического или иного опьянения или нахождения под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание или скорость реакции, форма акта осмотра на состояние опьянения, акта медицинского осмотра и вывода, состоящего по результатам медицинского осмотра, а также порядок применения специальных технических средств и тестов определяются центральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся соответствующие военные формирования, а также правоохранительными органами специального назначения и Службой внешней разведки по согласованию с Минздравом.

Осмотру подлежат военнослужащие/военнообязанные, в отношении которых есть основания полагать, что они исполняют обязанности военной службы или находятся на территории воинских частей (учреждений) в состоянии опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции.

Осмотр производится должностным лицом, уполномоченным на его проведение начальником органа управления Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах или командиром (начальником) воинской части (учреждения, организации, предприятия, заведения, подразделения) Вооруженных Сил, иного образованного в соответствии с законами Украины военного формирования, а также правоохранительного органа специального назначения с использованием специальных технических средств и тестов.

Осмотр военнослужащих/военнообязанных, в отношении которых есть основания полагать, что они находятся в состоянии опьянения на улицах, в закрытых спортивных сооружениях, в скверах, парках, во всех видах общественного транспорта (включая транспорт международного сообщения) и в запрещенных законом других местах, производится должностным лицом, уполномоченным на его проведение начальником органа управления Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах.

Осмотр производится: уполномоченным должностным лицом – на месте совершения (обнаружения) правонарушения, а в случае невозможности провести осмотр на месте совершения (обнаружения) правонарушения – непосредственно в органе управления, в воинской части (в учреждении, организации, на предприятии, в учреждении, подразделении) с использованием специальных технических средств (средства измерительной техники, соответствующие законодательству, содержащему требования к таким средствам) и тестов, имеющих документ о соответствии; врачом заведения здравоохранения, прошедшего специальную подготовку.

Уполномоченное должностное лицо, проводящее осмотр, применяет специальные технические средства видеозаписи.

Материалы видеозаписи обязательно приобщаются к протоколу об административном правонарушении. В случае невозможности применения специальных технических средств видеозаписи, такой осмотр проводится в присутствии двух свидетелей. Не могут быть привлечены в качестве свидетелей лица, находящиеся в отношениях подчиненности с лицом, в отношении которого производится осмотр, или лица, относительно беспристрастности которых есть сомнения.

В случае установления факта пребывания в состоянии опьянения результаты осмотра указываются в протоколе об административном правонарушении, к которому приобщается акт осмотра состояния опьянения.

Подтверждение состояния опьянения по результатам осмотра и согласие военнослужащего/военнообязанного с такими результатами является основанием его привлечения к ответственности по закону.

Военнослужащий/военнообязанный, отказавшийся от проведения осмотра с использованием специального технического средства и теста или не выразивший согласие с его результатами, направляется соответствующим командиром (начальником) для проведения осмотра в соответствующее учреждение здравоохранения.

Перечень заведений здравоохранения, которым н дается право на проведение осмотра, утверждается управлениями здравоохранения местных госадминистраций с учетом необходимости проведения такого осмотра также и в районах ведения боевых действий.

В случае отказа от проведения осмотра в здравоохранении уполномоченное должностное лицо с применением технических средств видеозаписи, а в случае невозможности применения таких средств — в присутствии двух свидетелей составляет протокол об административном правонарушении, в котором указывает признаки опьянения и действия военнослужащего/ военнообязанного по уклонению от осмотра.

Осмотр в заведении здравоохранения производится в любое время суток.

Врач, проводящий осмотр, должен ознакомиться с документами, удостоверяющими личность военнослужащего/военнообязанного. Врач, проводивший в учреждении здравоохранения осмотр, составляет по его результатам акт медицинского осмотра и заключение. Вывод составляется в трех экземплярах: по одному – для уполномоченного должностного лица, военнослужащего/военнообязанного, а третий остается в учреждении здравоохранения. Вывод может быть обжалован в установленном законодательством порядке.

Автор: Наталья Мамченко

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