В Хмельницкой области мужчина избил пасынка металлическим прутом: у ребенка многочисленные переломы и ушибы

Ребенок был доставлен в больницу с многочисленными переломами.

В Каменец-Подольском районе Хмельницкой области задержали мужчину, который металлическим прутом избил 12-летнего пасынка. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, 11 января подозреваемый во время конфликта с 12-летним пасынком начал избивать его металлическим прутом.

Мальчик смог вырваться и выбежать из дома на улицу. В это время мимо проезжал экипаж патрульной полиции. Он обратилась к ним за помощью.

Правоохранители сразу же вызвали медиков, доставивших ребенка в больницу.

Во время осмотра у него обнаружили многочисленные переломы и ушибы разных частей тела. Нанесенные травмы оценили как тяжелые. В настоящее время ребенок находится в больнице.

Мужчину задержали и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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