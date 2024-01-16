На Хмельниччині чоловік побив пасинка металевим прутом: у дитини численні переломи та забої

Дитину доставили у лікарні з численними переломами.

У Кам’янець-Подільському районі Хмельниччини затримали чоловіка, який металевим прутом побив 12-річного пасинка. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, 11 січня підозрюваний під час конфлікту з 12-річним пасинком почав бити його металевим прутом.

Хлопчик зміг вирватись та вибігти з будинку на вулицю. У цей час поблизу проїжджав екіпаж патрульної поліції. Він звернулась до них по допомогу.

Правоохоронці одразу ж викликали медиків, які доставили дитину до лікарні.

Під час огляду у нього виявили численні переломи та забої різних частин тіла. Завдані травми оцінили як тяжкі. Наразі дитина перебуває у лікарні.

Чоловіка затримали та обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою.

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