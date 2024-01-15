Олексій Данілов закликає США та ЄС переозброюватися: Треба бути готовими до «гарячої» фази війни

Час ілюзій «вічного миру» скінчився 24 лютого 2022 року, — заявив секретар РНБО.

Фото: РНБО

Європейський союз, США та інші країни демократичного табору стоять перед потребою прийняття важливих стратегічних рішень та повернення питання військової безпеки у пріоритетний порядок денний. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

За його словами, Захід знову повертається до стану необхідності бути готовими до "гарячої" фази війни, а це вимагає сучасної армії.

"Це важкий, але необхідний вибір між бажанням зберегти рівень комфорту й добробуту та необхідністю перерозподілу ресурсів для сфери безпеки і оборони", – написав Данілов.

Він вважає, що "знищивши фашистську тиранію, Захід зробив помилку, не добивши вчасно його кревного брата-близнюка, російську диктатуру".

На його думку, подальші помилки дорого коштуватимуть усім.

За словами Данілова, ситуація з мільйонами снарядів для України – "лакмусовий папір готовності національних західних економік до військових викликів".

"Результати тесту максимально тривожні. Час ілюзій "вічного миру" скінчився 24 лютого 2022 року, подальше перебування в стані самозаспокоєння – смертельно небезпечне", – підсумував посадовець.

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