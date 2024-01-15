Алексей Данилов призывает США и ЕС перевооружаться: Надо быть готовыми к «горячей» фазе войны

Время иллюзий «вечного мира» истекло 24 февраля 2022 года, – заявил секретарь РНБО.

Европейский союз, США и другие страны демократического лагеря стоят перед необходимостью принятия важных стратегических решений и возвращения вопроса военной безопасности в приоритетную повестку дня. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, Запад снова возвращается к состоянию необходимости быть готовым к "горячей" фазе войны, а это требует современной армии.

"Это трудный, но необходимый выбор между желанием сохранить уровень комфорта и благосостояния и необходимостью перераспределения ресурсов для сферы безопасности и обороны", – написал Данилов.

Он считает, что "уничтожив фашистскую тиранию, Запад совершил ошибку, не добив своевременно его кровного брата-близнеца, российскую диктатуру".

По его мнению, дальнейшие ошибки будут дорого стоить всем.

По словам Данилова, ситуация с миллионами снарядов для Украины – "лакмусовая бумага готовности национальных западных экономик к военным вызовам".

"Результаты теста максимально тревожны. Время иллюзий "вечного мира" истекло 24 февраля 2022 года, дальнейшее пребывание в состоянии самоуспокоения – смертельно опасно", – подытожил чиновник.

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