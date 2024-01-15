Канада подготовила и направила на согласование проект соглашения о безопасности с Украиной, — посол

Правительство Канады готово подписать с Украиной двусторонний договор в сфере безопасности.

Канада выслала Офису Президента Украины проект договора безопасности, чтобы за следующие несколько недель иметь детальный договор. Об этом заявила посол Канады в Украине Наталья Цмоц в интервью ЕП.

«Канада выслала Игорю Жовкве копию соглашения, чтобы начать более детальные переговоры, чтобы через несколько недель закончить переговоры между Канадой и Украиной», – сказала Цмоц.

Посол Канады подчеркнула, что считает слово «уверение» очень важным, когда речь идет о договоре безопасности. Она напомнила, что премьер-министр Джастин Трюдо уверял Президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в сентябре, что Канада обязуется оказывать многолетнюю поддержку и хочет это нормировать и убедиться, что Украина испытывает предсказуемость поддержки.

«Мы хотим подготовить такое соглашение, которое сможем быстро предоставить Украине, чтобы мы могли объявить, что есть соглашение между двумя странами. Мы уже доказали, что Канада поддерживает Украину. Так что в этом соглашении будет то, что Канада уже делает», – проинформировала дипломат.

Как сообщалось ранее, Украина и Британия подписали соглашение в сфере безопасности.

Ранее мы подробно писали о договоре по безопасности между Украиной и Британией.

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