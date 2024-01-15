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  1. В Україні

Канада підготувала й надіслала на узгодження проєкт безпекової угоди з Україною, — посол

18:31, 15 січня 2024
Уряд Канади готовий підписати з Україною двосторонній договір у сфері безпеки.
Канада підготувала й надіслала на узгодження проєкт безпекової угоди з Україною, — посол
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Канада вислала Офісу Президента України проєкт безпекової угоди, щоб за наступні кілька тижнів мати детальний договір. Про це заявила посол Канади в Україні Наталка Цмоць в інтервʼю ЄП. 

«Канада вислала Ігореві Жовкві копію угоди, щоб розпочати детальніші переговори, аби за кілька тижнів закінчити переговори між Канадою і Україною», – сказала Цмоць.

Посол Канади наголосила, що вважає слово «запевнення» дуже важливим, коли мова йде про безпекову угоду. Вона нагадала, що премʼєр-міністр Джастін Трюдо запевняв Президента України Володимира Зеленського під час його візиту у вересні, що Канада зобовʼязується надавати багаторічну підтримку і хоче це унормувати та переконатися, що Україна відчуває передбачуваність підтримки.

«Ми хочемо підготувати таку угоду, яку зможемо швидко надати Україні, щоб ми могли оголосити, що є угода між двома країнами. Ми вже довели, що Канада підтримує Україну. Тож у цій угоді буде те, що Канада вже робить», – поінформувала дипломат.

Як раніше повідомлялося, Україна і Британія підписали угоду у сфері безпеки. 

Раніше ми детально писали про безпекову угоду між Україною та Британією. 

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