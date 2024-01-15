Игнат о пораженном российском Ил-22: Дотянул до Анапы, но восстановлению не подлежит

Живущий гад, но, как видите, корыто «восстановлению не подлежит», — отметил представитель Воздушных сил.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал уничтожение вражеского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного пункта управления противника Ил-22.

"Похоже, Ил-22 таки дотянул до Анапы. Живучий гад. Но, как видите, корыто "восстановлению не подлежит". Поэтому, как ни крути, цель уничтожена, реанимация не поможет! Самолет горел, среди экипажа есть раненые, надеюсь и 200-тые!" – написал Игнат.

Он подчеркнул, что самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 являлся и является приоритетной целью для Воздушных сил.

"И поныне уничтожение этого борта казалось непосильной задачей для Воздушных сил. А тут еще и Ил-22 (воздушный командный пункт) попал под раздачу! Сразу две "жирные" цели за один раз! Горжусь службой в Воздушных силах ВС Украины!" – отметил Игнат.

Ранее главнокомандующий Валерий Залужный сообщил об уничтожении вражеского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного пункта управления противника Ил-22.

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