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  1. В Украине

Подтверждение факта повреждения ипотечного имущества в результате войны: как действует механизм

10:09, 16 января 2024
В Минреинтеграции рассказали, какие изменения произошли для лиц, которым нужно подтвердить повреждение ипотечного имущества.
Подтверждение факта повреждения ипотечного имущества в результате войны: как действует механизм
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В Украине недавно усовершенствовал механизм подтверждения факта повреждения ипотечного имущества в результате войны. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Соответствующие изменило в Постановление от 19 апреля 2022 г. № 473 внес Кабмин.

В Минреинтеграции рассказали, какие изменения произошли для лиц, которым нужно подтвердить повреждение ипотечного имущества.

Согласно постановлению, заемщик может обратиться в банк по приостановке платежей по ипотечному обязательству, если предмет ипотеки был разрушен или поврежден.

В частности, речь идет о выплате основной суммы кредита, процентов, комиссий и других платежей по договору потребительского кредита.

В постановлении речь идет о жилье, находящемся на территории активных боевых действий или временно оккупированной территории (ТОТ) и которое было повреждено/уничтожено в результате вооруженной агрессии рф.

Ранее подтвердить факт повреждения имущества граждане должны путем получения выписки из соответствующего Государственного реестра, но эта процедура часто затягивалась.

«Изменениями предусматривается, что факт повреждения или уничтожения недвижимого имущества подтверждается актом обследования объекта и/или отчетом по техническому обследованию», – пояснили в министерстве.

В ведомстве добавили, что указанные изменения помогут облегчить и ускорить процесс приостановки платежей по ипотечным обязательствам, где предмет ипотеки был уничтожен или поврежден.

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