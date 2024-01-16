В Днепре люди с инвалидностью теперь смогут учиться на категорию водительского С1

МВД запустило пилот услуги.

Скриншот из видео МВД

В Днепре люди с инвалидностью могут учиться на категорию водительского С1. Как сообщили в МВД, там запустили пилот услуги.

Теоретическая часть подготовки составляет 74 часа, практическая – 58,5 часов. В Автошколе желающие будут проходить практику на специально оборудованном автомобиле Форд Транзит с ручным управлением.

К обучению могут приобщиться люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением функций слуха и зрения, которые имеют действительную на дату подачи документов медицинскую справку формы №083/о.

Для поступления необходимо заполнить заявление на имя руководителя автошколы и подготовить:

Копию паспорта гражданина Украины;

Копию учетной карты налогоплательщика.

Медицинскую справку форма №083/о.

Фотографию размером 3,5 х 4,5 см.

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